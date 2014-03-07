Арбитраж вернул государству 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Иск был подан прокуратурой в январе 2025 года.

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче государству 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), сообщает "КоммерсантЪ". Такое решение принято в связи с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически важные для России предприятия (№57-ФЗ), поскольку терминал оказался под контролем иностранных компаний.

Установлено, что управление терминалом перешло трем офшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед". Владельцами этих компаний являются дети основателя ПНТ Дмитрия Скигина. В частности, среди собственников "Туджунга Энтерпрайзиз" в 2022 году числились Михаил и Евгений Скигины (граждане Германии, владеющие долями по 17,875%), а также Полина Скигина (гражданка Франции, имеющая долю в ПНТ размером 14,285%).

Для обеспечения иска судом наложены аресты на все акции нефтяного терминала. Предприятию запрещено прекращать производственную деятельность и совершать любые действия, способные ухудшить положение сотрудников.

Иск был подан прокуратурой в январе 2025 года. Ранее сообщалось, что прокуратура намеревалась оспорить законность сделок, совершенных в период с 2016 по 2020 годы, позволивших наследникам Дмитрия Скигина увеличить свою долю в предприятии. При этом владельцы не проинформировали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и не получили одобрения от правительственной комиссии на проведение этих операций.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный требует снести часть цехов завода по производству дверей и окон.

Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"