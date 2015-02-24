Смольный требует снести часть цехов завода по производству дверей и окон

С соответствующим иском к предприятию обратились из ККИ.

В Арбитражный суд Северной столицы и Ленобласти поступил иск от городского Комитета по контролю за имуществом. Смольный требует от ООО "Завод столярных строительных конструкций "Содружество" снести часть построек на 3-й Конной Лахте, – сообщает "Деловой Петербург".

Конкретно, в иске говорится о цехе по производству дверей, площадь которого достигает порядка 2 тыс. кв. метров, котельную площадью 235 кв. метров, а также трансформаторную подстанцию и сооружению размером 1,1 тыс. кв. метров. В иске, кроме того, требуется "привести в состояние до реконструкции" деревообрабатывающий цех, площадь которого достигает 5,3 тыс. кв. метров.

Объекты были возведены в 1998-м году и зарегистрированы в Росреестре. В ККИ тем не менее настаивают, что постройки являются самостроем. А к деревообрабатывающему цеху дополнительно незаконно пристроены помещения с южной и юго-восточной стороны. Их площадь исчисляется в 300 кв. метров.

ККИ требует от "Содружества" снести самострой самостоятельно. В противном случае комитет будет добиваться сноса по решению суда с последующей компенсацией расходов за счет организации.

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Фото: Piter.TV