Арбитражный суд отказался изменить состав акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал"

Истец не представил доказательств того, что любые действия компании Tujunga Enterprises Ltd могут нанести ущерб АО "ПНТ", равно как и доказательств наличия у этой компании намерения причинить такой ущерб.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск об исключении компании Tujunga Enterprises Ltd из числа акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ). Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Следующее судебное заседание по данному делу запланировано на 5 февраля 2025 года.

Как следует из судебного решения, истец не представил доказательств того, что любые действия компании Tujunga Enterprises Ltd могут нанести ущерб АО "ПНТ", равно как и доказательств наличия у этой компании намерения причинить такой ущерб. Иск подавала председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева, которая требовала исключения кипрской компании из числа акционеров с компенсацией реальной стоимости её доли на момент вступления судебного решения в силу.

17 января Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением о передаче государству 2753 акций, принадлежащих семье одного из основателей ПНТ Дмитрия Скигина. Помимо самого ПНТ, ответчиками по делу выступают "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед".

21 января Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на все акции АО "ПНТ", а также на всё движимое и недвижимое имущество, доли терминала в других юридических лицах и ценные бумаги, находящиеся в собственности акционерного общества.

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Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"