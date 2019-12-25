Арбитражный суд назначил дату рассмотрения заявления о признании "Ленфильма" банкротом

Киностудия просила отсрочить выплаты, ссылаясь на тяжелое финансовое положение.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на 22 апреля слушание по делу о признании киностудии "Ленфильм" банкротом по заявлению компании "Радмир". Об этом стало известно из сообщений на официальном сайте суда.

Заявление от "Радмира" поступило в суд 14 января текущего года, вскоре после постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании с "Ленфильма" суммы в размере почти пяти миллионов рублей. Киностудия просила отсрочить выплаты, ссылаясь на тяжелое финансовое положение.

Ранее сообщалось, что руководство "Ленфильма" брало кредит у банка ВТБ в размере 1,5 миллиардов рублей в 2013 году, намереваясь направить средства на модернизацию студийного комплекса и замену оборудования. Однако резкий рост курса валют в 2014 году значительно увеличил затраты, превысившие запланированный бюджет. Планировалось погашать кредит за счет дохода от проката фильмов из золотой коллекции студии, но полное возвращение прав на коллекцию не состоялось. К концу 2020 года общий долг "Ленфильма" достиг 1,6 миллиарда рублей.

Банк ВТБ несколько раз предоставлял отсрочки по выплатам, что позволило избежать банкротства. Кроме того, в 2020 году Минкультуры РФ выделило "Ленфильму" финансовую поддержку в размере 486,6 миллионов рублей в октябре и дополнительно 999,4 миллиона рублей в декабре. Благодаря этим мерам руководство студии объявило о полном отсутствии долгов в 2021 году.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Радмир", основанное в марте 2015 года в Ростове-на-Дону, занимается оптовой торговлей и имеет ряд других направлений деятельности, включая консультации в сфере коммерции и управления, обработку данных и консультационные услуги в области информационных технологий. Генеральным директором и учредителем компании является Евгений Пономарев.

Ранее мы сообщили о том, что две петербургские компании избежали претензий ФНС почти на 1 млрд рублей через суд.

Фото: пресс-служба КГИОП