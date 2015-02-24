Две петербургские компании избежали претензий ФНС почти на 1 млрд рублей через суд

Налоговые претензии появились после выездной проверки "Возрождения Петербурга" в октябре 2022 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск Межрайонной инспекции ФНС № 30 о привлечении двух строительных компаний — ООО "Специнжстрой" (СИС) и ООО "Строймонтажкомплект" (СМК) — к солидарной ответственности на сумму 947 миллионов рублей.

Иск был вызван налоговыми претензиями к ООО "Возрождение Петербурга", которое в 2021 году прошло через реорганизацию, создав СИС и СМК, после чего начало процесс самоликвидации.

ООО "Строймонтажкомплект", специализирующееся на строительстве инженерных сетей и принадлежащее Александру Коваленко, в 2023 году показало выручку в размере 73,6 миллиона рублей и чистую прибыль в 2,2 миллиона рублей. ООО "Специнжстрой", занимающееся строительством железных дорог и метрополитена и принадлежащее Андрею Шейдакову, имело выручку в прошлом году в сумме 1,9 миллиарда рублей и чистую прибыль в 196 миллионов рублей.

Налоговые претензии появились после выездной проверки "Возрождения Петербурга" в октябре 2022 года. По результатам проверки ФНС доначислила компании 694,8 миллиона рублей налогов и 259,2 миллиона рублей пени. Однако взыскание этих сумм оказалось невозможным из-за нехватки финансирования процедуры банкротства со стороны компании и отсутствия выделения средств на эту цель со стороны налоговых органов.

МИФНС № 30 настаивала на солидарной ответственности СИС и СМК, обвиняя компанию "Возрождение Петербурга" в проведении реорганизации с целью уклонения от уплаты налогов. Тем не менее, суд не обнаружил свидетельств злоупотреблений и отклонил иск, освободив обе компании от какой-либо ответственности.

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Фото: Piter.TV