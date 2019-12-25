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Государство намерено изъять свыше половины акций "Петербургского нефтяного терминала"
Сегодня, 9:20
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Государство намерено изъять свыше половины акций "Петербургского нефтяного терминала"

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Планируется конфисковать весь пакет акций, который принадлежит семье Скигиных (50%), а также 5% акций Елены Васильевой.

Генпрокуратура РФ направила в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск против АО "Петербургский нефтяной терминал". Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства 55% акций данного предприятия.

Судебный процесс начнется уже сегодня. Планируется конфисковать весь пакет акций, который принадлежит семье Скигиных (50%), а также 5% акций Елены Васильевой.

Если требования прокуратуры будут удовлетворены, контроль над стратегическим объектом перейдет государству, оставив госпоже Васильевой 45% оставшихся акций.

Ранее мы сообщили о том, что с "Петербургского нефтяного терминала" частично сняли ограничения.

Фото: Петербургский нефтяной терминал

Теги: пнт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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