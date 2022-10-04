С "Петербургского нефтяного терминала" частично сняли ограничения

Продолжающееся судебное разбирательство и введённые меры не влияют негативно на функционирование предприятия.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил просьбу АО "Петербургский нефтяной терминал" об отмене ряда обеспечительных мер, связанных с иском Генеральной прокуратуры о признании недействительными сделок с акциями компании.

Частичный отказ суда от наложенных ограничений позволит ПНТ вести обычную хозяйственную деятельность, включая выполнение обязательств перед клиентами, поставщиками и подрядчиками, а также реализацию планов по модернизации и техническому переоснащению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Продолжающееся судебное разбирательство и введённые меры не влияют негативно на функционирование предприятия.

Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд 19 января с требованием обратить в государственную казну 2753 акции ПНТ и аннулировать сделки, проведённые в период с 2016 по 2020 годы. Ответчиками по делу выступают компании Tujunga Enterprises Ltd, "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Новомор Лимитед".

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП требует провести реставрацию виллы Айнола через арбитраж.

Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"