КГИОП требует провести реставрацию виллы Айнола через арбитраж

Памятник архитектуры, находящийся на Приморском шоссе, принадлежит АО "Росразмещение".

Комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием обязать владельца провести реставрационные работы на вилле Айнола в Зеленогорске.

Памятник архитектуры, находящийся на Приморском шоссе, принадлежит АО "Росразмещение". В 2019 году КГИОП утвердил охранное обязательство, согласно которому собственник обязан был завершить ремонт и реставрацию здания до конца октября 2024 года, однако никаких действий предпринято не было.

В связи с этим комитет просит суд установить срок в два года для выполнения необходимых работ после вступления судебного решения в законную силу. В случае невыполнения требований, КГИОП предлагает взыскивать с владельца по 200 тысяч рублей каждый месяц до полного исполнения обязательств.

Вилла Айнола была построена в 1907-1917 годах по проекту архитектора Николая Салько. После революции она была переименована в честь нового владельца Айно Гранлунда. После окончания Великой Отечественной войны в здании размещалась гостиница "Северная Ривьера".

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Фото: КГИОП