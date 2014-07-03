Блокадную подстанцию в Петербурге хотят превратить в музей с цирковым блоком

Подготовлен проект приспособления здания блокадной подстанции на наб. Фонтанки

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) получил на рассмотрение акт историко-культурной экспертизы проекта реставрации исторической тяговой подстанции № 11, расположенной на набережной реки Фонтанки.

Согласно проекту, в здании планируется разместить три функциональных блока: музейно-экспозиционный "Блокадная подстанция", репетиционно-цирковой блок с помещениями для артистов, а также административные помещения и студию звукозаписи.

В частности, на цокольном этаже предполагается разместить гардероб, туалеты, администрацию музея, лекторий и выставочные залы. На первом этаже разместятся репетиционный манеж и мастерские для артистов цирка, вестибюль и залы музея. На втором этаже расположатся приёмная и переговорная, третий этаж будет отведён под административные помещения, а четвёртый этаж займёт студия звукозаписи.

Акт экспертизы, представленный на рассмотрение КГИОП, позволит оценить соответствие проекта реставрации требованиям сохранения объекта культурного наследия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге скончался реставратор Александр Баркун.

Фото: Telegram-канал "КГИОП"