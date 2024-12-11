Житель Ленобласти получил 11 лет за убийство человека молотком

Он 5 раз ударил жертву по голове строительным инструментом.

Ломоносовский районный суд Ленинградской области огласил приговор по уголовному делу об убийстве в отношении 28-летнего Салима Пулатова. Он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В суде установлено, что инцидент имел место 30 октября 2022 года в строительном вагончике Ломоносовского района. Выпив, фигурант дела вступил в конфликт с потерпевшим, в ходе которого нанес последнему 5 ударов молотком по голове и 2 удара в область торса. Пострадавший получил множественные телесные повреждения и скончался в тот же день.

С учетом позиции прокурора области Сергея Жуковского, фактических обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного, суд приговорил Пулатова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Ленинградской области

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Видео: Прокуратура Ленинградской области