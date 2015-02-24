Учителя хотят уволиться из школы Московского района, где надругались над шестиклассником

Они связывают это с давлением, которое оказывают на них родители учащихся.

Администрация и педагогический состав одной из школ Московского района, где недавно произошло изнасилование шестиклассника его сверстниками, выразили желание покинуть образовательное учреждение из-за давления обеспокоенных родителей, – рассказывает 78.ru.

Об этом учителя рассказали в одном из родительских чатов. По их словам, родители учеников "нарушают все границы, оскорбляют учителей и наносят ущерб их деловой репутации".

Со слов родителей также стало известно, что недавний прецедент с изнасилованием шестиклассника в школьном туалете не единственный в данном учреждении. Так, например, ранее старшеклассники заведения снимали видеоролики, содержащие кадры сексуальных действий в отношении других школьников.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве в деревне Турово предстанет перед судом.

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