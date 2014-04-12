Подозреваемый в убийстве в деревне Турово предстанет перед судом

Предполагается, что он не менее 32 раз ударил знакомую женщину монтировкой.

Перед судом Лужского района Ленобласти предстанет 37-летний местный житель, который обвиняется в убийстве 33-летней женщины и покушении на убийство 59-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Турово, в ходе конфликта до смерти избил знакомую и попытался убить мужчину. Потерпевшая получила не менее 32 ударов монтировкой, кулаками и ногами в область жизненного важных органов и по меньшей мере 5 ударов неопределенным колюще-режущим предметов в область головы, шеи и конечностей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Действуя одновременно, злоумышленник, с целью убийства мужчины нанес ему находящейся при нем монтировкой, кулаками и обутыми в обувь ногами не менее 21 удара в в область расположения жизненно-важных органов, чем причинил ему телесные повреждения. Следственный комитет Ленинградской области

Злоумышленник скрылся с места преступления. посчитав, что обе жертвы в скором времени скончаются. Однако потерпевшему мужчине выжить удалось из-за вовремя оказанной медицинской помощи.

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Фото: Piter.TV