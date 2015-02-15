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На станции Ручьи электричка сбила 20-летнего молодого человека в наушниках
Сегодня, 15:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции Ручьи электричка сбила 20-летнего молодого человека в наушниках

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Он в момент приближения пассажирского состава шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования 20-летнего пешехода на железнодорожной станции Ручьи. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Около пяти часов вечера 16 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ручьи электропоездом "Кузнечное – Санкт-Петербург-Финляндский" совершен наезд на человека. Пострадавшим оказался 20-летний местный житель. Он в момент приближения пассажирского состава шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В настоящее время молодой человек госпитализирован.

Ранее под Петербургом "Ласточка" сбила ребенка.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Шедеврум)

Теги: станция ручьи, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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