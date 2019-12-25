Аксаков ждет укрепления рубля на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Госдуме оценили влияние ракетных ударов Ирана по военной инфраструктуре США и Израиля в регионе.

В Государственной думе рассказали о том, что курс национальной валюты в России будет укрепляться из-за роста цен на нефть и газ, происходящих на фоне ближневосточного конфликта. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Политический деятель добавил, что отдельные прогнозы говорят о том, что рост стоимости на нефть составит 25 процентов. Однако речь идет о временном явлении. Депутат надеется, что Центральный банк вместе с федеральным правительством будут думать о том, как сделать так, чтобы рубль укрепился в текущих условиях.

Учитывая то, что цена на нефть пойдет вверх, это будет работать на укрепление рубля. Ну и расходы американского бюджета, очевидно, должны будут возрасти. Но в любом случае, рост цены на нефть, на газ, а это произойдет, уже движение пошло, будет работать на укрепление рубля. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что западная газета Financial Times сообщила о том, что региональный конфликт в Иране может привести к росту цен на нефть до 80-100 долларов за баррель.

Аксаков отметил тенденции для снижения курса доллара до 40 рублей.

