Пассажиропоток из Петербурга в китайские города резко вырос за год

Число рейсов из Пулково в Китай увеличилось и привлекло больше туристов.

За январь–август 2025 года поток пассажиров из аэропорта Пулково в Китай вырос на 59% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 234,3 тыс. человек. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на "Воздушные ворота Северной столицы".

Сейчас из Петербурга выполняются рейсы по четырем направлениям: Пекин (Hainan Airlines), Чэнду (Sichuan Airlines), Санья (Аэрофлот) и Шанхай (China Eastern). Полеты на остров Хайнань начались в апреле 2025 года.

Наибольший рост показал маршрут в Чэнду — за 8 месяцев туда слетали 78,8 тыс. пассажиров против 53,4 тыс. годом ранее (+47%). В Шанхай перевезли 99,7 тыс. человек, что на 41% больше прошлогоднего уровня. В Пекин улетели 32,4 тыс. пассажиров, показатель увеличился на 40%.

Фото: freepik (fanjianhua)