Пассажиропоток пригородных поездов Петербурга вырос на 3%

Наибольший рост зафиксирован на Балтийском и Петрозаводском направлениях.

Согласно официальным данным, предоставленным пресс-службой Октябрьской железной дороги, пассажиропоток пригородных поездов Санкт-Петербурга продемонстрировал устойчивый рост в первом полугодии 2025 года. Общее количество перевезенных пассажиров Северо-Западной пригородной пассажирской компанией составило 48,3 миллиона человек, что на 3% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Финляндское направление продолжает оставаться наиболее востребованным среди пассажиров - за отчетный период здесь было перевезено 15,5 миллиона человек, что на 4% больше, чем в прошлом году, отмечают в пресс-службе компании. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на Балтийском направлении (12,6 миллиона пассажиров, +6%) и Петрозаводском направлении (222,8 тысячи пассажиров, +12%).

Единственным направлением, показавшим отрицательную динамику, стало Московское, где количество перевезенных пассажиров сократилось на 2%, составив 6,4 миллиона человек. .

Ранее "Ласточки" из Петербурга в Петрозаводск с начала года перевезли почти 150 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV