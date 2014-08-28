Петербург получил награду за лучшую производственную практику года в России

Минэкономразвития отметило Петербург дипломом за успешную поддержку производителей.

Петербург получил диплом от Минэкономразвития за лучшую практику года в области технологий и производства. Награждение состоялось в Архызе на форуме "Мой бизнес. Лагерь", посвящённом инфраструктуре поддержки предпринимательства.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что "за первое полугодие 2025 года в рамках Бирж поставщиков уже было заключено 216 контрактов на сумму свыше 6,7 млрд рублей. Для сравнения — сумма заключенных контрактов за весь 2024 год составила порядка 3 млрд рублей.

Биржа поставщиков Петербурга продолжает оставаться одной из самых эффективных мер поддержки местных производителей". Форум обсудил запросы малого и среднего предпринимательства, а также создал новые возможности для бизнеса. Особое внимание уделялось роли центров "Мой бизнес" в масштабировании МСП и итогам работы за год.

