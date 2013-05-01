Пассажиры Рыбацкого столкнулись с неудобствами из-за высокого перехода

Станция Рыбацкое приняла увеличенный пассажиропоток без коллапса. Власти усилили движение метро и автобусов, однако пассажиры старшего возраста столкнулись с неудобствами из-за высокого надземного перехода без лифтов.

С 1 июля пригородные поезда Северного направления, ранее следовавшие до Московского вокзала и станции Обухово, начали прибывать на железнодорожную станцию Рыбацкое. Изменения связаны со строительством терминала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Новая схема затронула электрички из Волховстроя, Будогощи, Киришей, Мги, Тихвина и других населённых пунктов.

Корреспондент "ДП" оценил ситуацию на пересадочном узле в первый день работы по новому графику. Одноимённая станция метро, несмотря на близость к активно растущим жилым кварталам, не относится к наиболее загруженным. Даже в час пик здесь не было толкотни. Для перехода на железнодорожную станцию пассажиры пользуются подземным переходом под путями. На поверхности их встречают автобусные остановки в обоих направлениях — в центр города и в сторону Колпино. Никаких очередей или давки не наблюдалось.

На входе станции дежурили волонтёры, помогавшие пассажирам с навигацией, однако работы у них практически не было. Пассажиры — в основном дачники старшего возраста — спокойно ожидали отправления в зале ожидания. Поезда прибывают с интервалом 20–30 минут. Интенсивность движения на зелёной ветке метро была увеличена с 23 до 27 пар поездов в час по рабочим дням, интервал сокращён до 2 минут.

Основное неудобство для пассажиров, особенно пожилых, создаёт высокий надземный переход над путями. Людям с сумками приходится подниматься и спускаться по крутым лестницам. Властям стоит задуматься об установке лифтов или эскалаторов, как это сделано во многих странах.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV