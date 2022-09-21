В Минтруде напомнили о возможности перехода на четырехдневную неделю

Глава Минтруда заявил, что трудовое законодательство уже позволяет работодателям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать любой график — хоть четырехдневный, хоть шестидневный. При этом он отметил, что ждать сокращения рабочей недели на федеральном уровне не стоит из-за дефицита кадров.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в беседе с РИА Новости высказался о возможности перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, российские компании уже сейчас могут устанавливать любой график работы — хоть четырёхдневный, хоть шестидневный, если на это есть взаимное согласие сторон. Глава ведомства пояснил, что действующие нормы трудового законодательства предоставляют такую гибкость, позволяя каждой организации самостоятельно выбирать оптимальный режим занятости через коллективные договоры или индивидуальные соглашения с работниками.

При этом Котяков напомнил, что ранее он уже заявлял: ожидать введения четырёхдневной рабочей недели на федеральном уровне не стоит — по крайней мере, пока в некоторых отраслях экономики сохраняется дефицит кадров.

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Фото: Piter.TV