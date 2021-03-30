В Петербурге НКО "Благотворительная больница" спасла жизнь бездомного, который отморозил ноги зимой и не мог ходить

Волонтеры перевязали раны, переодели в чистую одежду и разработали дальнейший план действий.

НКО "Благотворительная больница" спасла жизнь Алексея, который в результате несчастного случая оказался на улице. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мужчина родом из Новосибирска, однако большую часть жизни он провел в Петербурге. У Алексея была постоянная работа, но после новостей о том, что его отец и бабушка погибли, начались проблемы с алкоголем. Так, он потерял место на работе, жилье и стал жить на улице.

Зимой мужчина отморозил ноги, поскольку в одну из ночей он уснул на скамейке. На карете скорой помощи Алексея доставили в больницу. Боль не позволяла свободно передвигаться. В "Благотворительную больницу" он попал благодаря жителю Северной столицы, который увидел, что молодой человек в кафе покупает пирожки и относит сидящему на улице человеку.

Волонтеры "Благотворительной больницы" выехали к Алексею по заявке из телеграм-бота. Они перевязали раны, переодели в чистую одежду и разработали дальнейший план действий. Мужчина отправился на родину в Сибирь, чтобы вступить в наследство, – после смерти родственников в Новосибирске остался дом.

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Фото: пресс-служба "Благотворительной больницы"