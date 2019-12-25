Известный художник Валериус создал уникальный логотип для социальных НКО Ленобласти

Социально ориентированные некоммерческие организации Ленинградской области получили особенный подарок — свой собственный логотип от художника Валериуса.

Символом нового логотипа стали горящие сердца, которые тепло и заботливо объединяют всех, кто отдает свои силы на поддержку тех, кто нуждается в помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Главной идеей логотипа стало воплощение той основной черты, которая объединяет социальные НКО - сердечности и сострадания. Как заявил сам Валериус, в этих сердцах светит солнце, что символизирует надежду и вдохновение, их лучи способны согреть даже самые холодные дни и серые будни.

Сразу после презентации, логотип вызвал восторженные отзывы в социальных сетях и среди представителей социальных организаций. Его уникальность и глубокий смысл вызвали позитивные эмоции у всех, кто видел его.

Новый логотип будет использоваться при оформлении Гражданского форума, запланированного на сентябрь.

Ранее сообщалось, что важные гости и звезды приедут на концерт в честь 96-го дня рождения Ленобласти в Тосно

Фото: администрация Ленинградской области