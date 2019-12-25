Важные гости и звезды приедут на концерт в честь 96-го дня рождения Ленобласти в Тосно

Власти Ленобласти призывают готовиться к празднику музыки и радости, ведь уже скоро состоится великолепное событие – концерт в честь 96-летия региона.

Главными звездами праздничного концерта станут два коллектива: Хор Турецкого и Иванушки International. Они подарят настоящий праздник гармонии и душевных вибраций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Хор Турецкого — это не просто музыкальный коллектив, а настоящее явление в мире искусства. Руководитель хора, чарующий и талантливый Игорь Турецкий, собрал вокруг себя невероятно талантливых артистов.

Иванушки International — группа, ставшая настоящим явлением в свое время в мире поп-музыки. Их хиты "Тополиный пух", "Тучи", "Кукла", "Осенний дождь" стали хрестоматийными и навсегда остаются в сердцах многих поклонников.

Организаторы обещают незабываемое шоу, море позитивных эмоций и, конечно же, прекрасную музыку.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область отмечает 96 лет

Фото: администрация Ленинградской области