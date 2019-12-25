Важные гости и звезды приедут на концерт в честь 96-го дня рождения Ленобласти в Тосно

Главными звездами праздничного концерта станут два коллектива: Хор Турецкого и Иванушки International. Они подарят настоящий праздник гармонии и душевных вибраций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Хор Турецкого — это не просто музыкальный коллектив, а настоящее явление в мире искусства. Руководитель хора, чарующий и талантливый Игорь Турецкий, собрал вокруг себя невероятно талантливых артистов.
Иванушки International — группа, ставшая настоящим явлением в свое время в мире поп-музыки. Их хиты "Тополиный пух", "Тучи", "Кукла", "Осенний дождь" стали хрестоматийными и навсегда остаются в сердцах многих поклонников.
Организаторы обещают незабываемое шоу, море позитивных эмоций и, конечно же, прекрасную музыку.
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Фото: администрация Ленинградской области
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