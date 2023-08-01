Ленинградская область отмечает 96 лет

Особый день празднуют жители Ленобласти, кто считает этот регион своей малой родиной или у кого здесь складывается и развивается жизнь.

Во вторник, 1 августа, вся Ленинградская область празднует свой 96-й день рождения. Ленинградская область – это не только земля богатой истории, но и место, где каждый день создается будущее. И этот успех невозможен без замечательных людей, которые здесь живут и работают. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Благодарю всех жителей области за то, что мы – настоящая команда и вместе добиваемся главного – помогаем там, где трудно, и стараемся сделать нашу область лучшим регионом для жизни Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

За прошедшие годы Ленинградская область пережила многое, и каждый житель вносил свой вклад в развитие и процветание этого уголка России. Множество достижений и успехов стали результатом совместных усилий всех, кто строит здесь свою судьбу.

Ранее сообщалось, что Ленобласть получит более 21 млн рублей на реализацию 11 проектов

Видео: телеграм-канал губернатор Ленобласти Александра Дрозденко