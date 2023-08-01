Ленинградская область отмечает 96 лет

Во вторник, 1 августа, вся Ленинградская область празднует свой 96-й день рождения. Ленинградская область – это не только земля богатой истории, но и место, где каждый день создается будущее. И этот успех невозможен без замечательных людей, которые здесь живут и работают. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
Благодарю всех жителей области за то, что мы – настоящая команда и вместе добиваемся главного – помогаем там, где трудно, и стараемся сделать нашу область лучшим регионом для жизни
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
За прошедшие годы Ленинградская область пережила многое, и каждый житель вносил свой вклад в развитие и процветание этого уголка России. Множество достижений и успехов стали результатом совместных усилий всех, кто строит здесь свою судьбу.
Ранее сообщалось, что Ленобласть получит более 21 млн рублей на реализацию 11 проектов
Видео: телеграм-канал губернатор Ленобласти Александра Дрозденко
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