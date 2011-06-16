Ленобласть получит более 21 млн рублей на реализацию 11 проектов

Инициативы направлены на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодёжи.

"Движение Первых" направит 21,5 млн рублей в качестве грантовой поддержки 11 проектов из Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Инициативы направлены на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодёжи.

Сопровождение проектов-победителей осуществит областное отделение. В общей сложности на заседании конкурсной комиссии были утверждены 759 победителей из 81 региона. Финансирование всех проектов составило 2 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что почти 260 пар сыграли свадьбу в Ленобласти за неделю.

Фото: Piter.TV