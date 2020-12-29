Смольный поддержит социально ориентированные НКО

Чиновники утвердили порядок предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ в текущем году.

После прошедшего совещания с членами правительства губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный продолжит поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. Чиновники уже утвердили порядок предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ этом году.

НКО, по словам губернатора, являются партнерами в предоставлении социальных услуг горожанам. Они реализуют программы не только в здравоохранении, но и в образовании, культуре, спорте. А также "занимаются благотворительностью, волонтерством, помогают в уходе за пожилыми людьми, инвалидами".

В текущем 2021 году Смольный выделит на цели поддержки таких НКО 56,9 миллиона рублей. Субсидии предоставят в рамках конкурсных процедур и под конкретные программы с предложенными параметрами. Расходовать эти средства на другие цели невозможно по закону.

В 2020 году поддержку получили получили 38 организаций, оказавших помощь 425 тысячам горожан в размере 67,8 миллиона рублей в общем.

Ранее мы писали, что около 90 проектов петербургских НКО выиграли президентские гранты на 237 млн рублей.

Фото: Piter.TV