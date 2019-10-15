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НКО помогут петербуржцам с инвалидностью трудоустроиться
Сегодня, 19:46
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НКО помогут петербуржцам с инвалидностью трудоустроиться

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Помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока.

Социально ориентированные НКО Благотворительный Фонд "Рауль" и Частное учреждение "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" рассказали о своей программе, благодаря которой жители Петербурга с инвалидностью смогут устроиться на работу. 

В 2023 году при поддержке НКО 200 человек с инвалидностью смогут трудоустроиться, а для 40 человек специалисты найдут постоянную работу. 

Отметим, что помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока. 

Центр "Мастер ОК" активно сотрудничает с различными компаниями и предпринимателями, помогая им находить полезных сотрудников среди людей с ограниченными возможностями.

Пресс-служба "Мастер ОК"

Помимо НКО, программу реализуют Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Служба занятости населения. 

Ранее на Piter.TV: информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Центр "Мастер Ок" – Трудоустройство инвалидов

Теги: нко, социально ориентированные нко
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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