НКО помогут петербуржцам с инвалидностью трудоустроиться

Помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока.

Социально ориентированные НКО Благотворительный Фонд "Рауль" и Частное учреждение "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" рассказали о своей программе, благодаря которой жители Петербурга с инвалидностью смогут устроиться на работу.

В 2023 году при поддержке НКО 200 человек с инвалидностью смогут трудоустроиться, а для 40 человек специалисты найдут постоянную работу.

Отметим, что помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока.

Центр "Мастер ОК" активно сотрудничает с различными компаниями и предпринимателями, помогая им находить полезных сотрудников среди людей с ограниченными возможностями. Пресс-служба "Мастер ОК"

Помимо НКО, программу реализуют Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Служба занятости населения.

Ранее на Piter.TV: информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Центр "Мастер Ок" – Трудоустройство инвалидов