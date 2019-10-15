НКО помогут петербуржцам с инвалидностью трудоустроиться

Социально ориентированные НКО Благотворительный Фонд "Рауль" и Частное учреждение "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" рассказали о своей программе, благодаря которой жители Петербурга с инвалидностью смогут устроиться на работу.
В 2023 году при поддержке НКО 200 человек с инвалидностью смогут трудоустроиться, а для 40 человек специалисты найдут постоянную работу.
Отметим, что помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока.
Центр "Мастер ОК" активно сотрудничает с различными компаниями и предпринимателями, помогая им находить полезных сотрудников среди людей с ограниченными возможностями.
Пресс-служба "Мастер ОК"
Помимо НКО, программу реализуют Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Служба занятости населения.
Ранее на Piter.TV: информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга.
Фото: ВКонтакте / Центр "Мастер Ок" – Трудоустройство инвалидов
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