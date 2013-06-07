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Информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга
Вчера, 23:33
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Информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга

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Изменения начнут действовать с 14 июля этого года.

В четверг, 22 июня, Александр Белов подписал изменения в законопроекте, который касается социально ориентированных НКО Петербурга. Теперь таким организациям будут оказывать информацию поддержку при работе с вычислительными устройствами. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Поддержка НКО окажется государством. Отметим, что изменения приняты для соответствия с ФЗ "О некоммерческих организациях" и начнут действовать с 14 июля этого года. 

Ранее на Piter.TV: "Понять смысл" с Ольгой Шульгиной. Как киносъемки помогают глухим детям в Петербурге.

Фото: Piter.TV

 

Теги: закон об нко, изменения в законе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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