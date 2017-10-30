"Понять смысл" с Ольгой Шульгиной. Как киносъёмки помогают глухим детям в Петербурге

Петербургская студия "Жираф" более 10 лет снимает обучающие сериалы для детей с нарушением слуха.

Сегодня в России особое внимание уделяют инклюзивным проектам. Основательница и руководитель петербургской киностудии "Жираф" Ольга Шульгина рассказала, как появился проект и в чём особенность творческой работы с такими детьми. "Жираф" уже более 10 лет снимает обучающие сериалы для детей с нарушением слуха. Издание "АиФ" включило её в число 25 самых успешных руководителей – лидеров НКО.

Ольга, ваш социальный проект существует уже более 10 лет. С чего всё начиналось? Когда создавали творческую студию в Петербурге, рассчитывали, что она будет специализироваться на помощи глухим детям?

Появилась студия в 2010 году, тогда я принимала участие в кинофестивале "Зелёный взгляд". Фильмы пришли посмотреть дети с нарушением слуха. А у нас тогда уже была студия, но для слышащих ребят. После программы учительница подошла и спросила, могли бы мы позаниматься с её учениками – воспитанниками петербургского интерната № 1 для глухих детей. Тогда я ещё не понимала, насколько это сложно. К тому же у мальчишек и девчонок горели глаза. Мы согласились. Начали снимать фильм. Когда погрузилась, поняла, что это далеко не так просто всё, как может показаться со стороны. Но уже некуда было деваться, ведь мы детям пообещали, а детей обманывать нельзя, поэтому продолжили работу, несмотря на все сложности. Вот, в общем-то, с тех пор мы и работаем все вместе.

В чём заключается деятельность студии, как социально ориентированного проекта? Как занятия помогают ребятам с нарушениями слуха?

Мы не ставим цели вырастить из подопечных звёзд кино и театра. Основная задача – помочь ребятам в развитии воображения, абстрактного мышления. В процессе работы выяснилось, что детям с нарушением слуха непонятны многие фразы, которые обозначают что-то абстрактное, не говоря уже о фразеологизмах или поговорках. У детей с нарушением слуха мышление очень конкретное. Им сложно представить то, чего нельзя увидеть. Им трудно понять смысл слов, которые обозначают чувства, особенно когда речь идёт о каких-то сложных эмоциональных оттенках. И с воображением у таких ребят всё плохо. Вот эти качества мы и развиваем. А то, что всё это происходит на занятиях актёрским мастерством, это просто очень удачная форма, потому что такие дети, опять же в силу своих особенностей, более эмоционально выразительны.

Студия "Жираф" уже отсняла шесть сезонов сериала "Вижу смысл". В чём особенность проекта, в создании которого принимают участие глухие дети?

Да, верно, в общей сложности отснято более 80 эпизодов. В каждой серии мы объясняется смысл пословиц или фразеологизмов. Сериал стал незаменимым пособием для педагогов, работающих с неслышащими детьми по всей стране. Последний на данный момент сезон был посвящен басням Ивана Крылова.

Ольга Юрьевна Шульгина родилась 15 июля 1964 года в Челябинске. Режиссёр, журналист и педагог из Петербурга работает с детьми с нарушениями слуха уже более 10 лет. Фильмы студии "Жираф" собрали множество наград и даже были показаны на Каннском фестивале. Проект "Вижу смысл" не раз становился номинантом и победителем различных премий, выиграл десять грантов.