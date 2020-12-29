Около 90 проектов петербургских НКО выиграли президентские гранты на 237 млн рублей

Средняя сумма одного президентского гранта среди петербургских НКО превысила 2 млн рублей.

По итогам первого прошедшего конкурса в 2021 году сразу 87 петербургских проектов от некоммерческих организаций выиграли президентские гранты на общую сумму 236 млн 965 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По словам председателя комитета Богдана Заставного, данный показатель довольно хороший, потому как около 20% поданных Петербургом проектов успешно прошли конкурс. Всего было подано 448 проектов, а средняя сумма гранта среди городских НКО превысила два миллиона рублей. Самый крупный грант получил проект "Наследие Петра Великого" – 37, 8 миллионов рублей. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 февраля.

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Фото: Piter.TV