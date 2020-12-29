В первую годовщину смерти онколога Павленко вышел документальный фильм

В ролях — врач и его семья.

В онлайн-кинотеатрах вышел документальный фильм, посвященный петербургскому хирургу-онкологу Андрей Павленко, который на протяжении 1,5 лет боролся с раком. Фильм вышел в годовщину смерти врача — 5 января.

Фильм назвали "Жизнь человека. Последнее интервью". Он является спецпроектом медиа "Такие Дела". Режиссером ленты выступил Сергей Карпов, сценаристом — Галина Мосалова. В ролях документального фильма сам Андрей Павленко и его родственники.

Этот фильм — своеобразное завещание Андрея. Послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, их родственникам, и врачам. говорится в описании.

Андрей Павленко боролся с раком желудка с 2018 года. С этого момента он стал вести канал на YouTube, где подробно рассказывал о своей болезни и методах борьбы. 2 января 2019-го года, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо, а спустя несколько дней, 5 января, врач ушел из жизни. С ним простились 6 января в Спасо-Преображенском соборе. Позже СПбГУ создал грант на научные исследования имени онколога Андрей Павленко.

Видео: YouTube / "Такие Дела"