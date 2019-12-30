В Спасо-Преображенском соборе проходит прощание с онкологом Андреем Павленко

Попрощаться с умершим пришло около 200 человек.

В понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе проходит прощание с умершим накануне петербургским онкологом Андреем Павленко. На траурную церемонию с цветами приходят бывшие пациенты врача, коллеги и родственники.

Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Петербурге. В позапрошлом году у него обнаружили рак желудка. С этого момента он стал вести канал на YouTube, где подробно рассказывал о своей болезни и методах борьбы.

В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

Умер врач 5 января этого года.

Видео: Piter.TV