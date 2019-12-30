Больной раком хирург опубликовал прощальное письмо

Блог Андрея Павленко рассказывал о работе системы онкологической помощи в России.

Сотрудник Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андрей Павленко написал прощальное сообщение своим подписчикам в соцсети Facebook. Он боролся с раком желудка с марта 2018 года.

Врач-онколог объявил, что его жизненный путь завершается, а болезнь оказалась коварнее. Однако Павленко предупредил, чтобы все столкнувшиеся с данным диагнозом не опускали руки, поскольку шансы на излечение есть всегда, а ему "просто не повезло".

Отметим, что Андрей Павленко в 2018-м году завел видеоблог, в котором рассказывал, что следует предпринять человеку, которому диагностировали рак и к кому стоит обратиться за помощью.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с начала года выявлено 1970 новых случаев рака.

Фото: Facebook / Андрей Павленко