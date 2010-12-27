На первом месте в Северной столице рак груди у женщин моложе 39 лет.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Петербурге с начала года выявлено 1970 новых случаев рака. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Петербурга Лариса Соловьева.

По данным экспертов, в этом году количество зарегистрированных случаев образования злокачественных опухолей у петербуржцев на 500 больше, чем в прошлом за аналогичный период. На первом месте в Северной столице рак груди у женщин моложе 39 лет.

На втором месте находится рак предстательной железы. На третьем — кишечника.

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