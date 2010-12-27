Эпидемия гриппа в Петербурге может начаться сразу после новогодних каникул

По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, в период эпидемии гриппом обычно болеет от 5 до 7% горожан.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, когда в Петербург придет эпидемия гриппа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГБУ "НИИ гриппа" Елизавета Смородинцева.

По словам врачей, в Северной столице уже растет заболеваемость, но это не критично. Предполагается, что во время школьных каникул число заболеваний снизится. Грипп придет в Петербург ближе к середине января.

Известно, что эпидемия гриппа уже пришла в Финляндию, Швецию и Норвегию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом.

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