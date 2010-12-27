В Петербурге принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом

Такое решение принял суд после требований прокуратуры.

Во Фрунзенском районе города прокуратура проверила, как соблюдается закон в сфере охраны здоровья граждан и предупреждения распространения туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура подготовила исковые заявления в суд с требованием принудительно госпитализировать двух петербуржцев больных туберкулёзом.

Суд удовлетворил данные требования, и граждане были направлены в медучреждения, где им была оказана необходимая помощь.

Летом у повара детского сада в Петербурге обнаружили открытую форму туберкулеза.

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