В детском саду сейчас проходит обработка.

У повара детского сада в Петербурге обнаружили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Инцидент произошел в детском саду №11 Выборгского района. Как оказалось, женщина заболела еще летом 2018 года, но вначале врачи диагностировали у нее пневмонию. Позже медики выяснили, что это открытая форма туберкулеза.

В данный момент остальные сотрудники детского сада проходят медицинскую проверку. Во всех помещениях детского сада проведена дезинфекция силами Санкт-Петербургской дезинфекционной станции.

На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено. Во всех помещениях детского сада проведена дезинфекция силами Санкт-Петербургской дезинфекционной станции отмечают в Роспотребнадзоре

В данный момент сотрудница находится в диспансере.

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