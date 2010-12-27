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У повара детского сада в Петербурге обнаружили открытую форму туберкулеза
Сегодня, 18:56
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IRINA_CHALKINA

У повара детского сада в Петербурге обнаружили открытую форму туберкулеза

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В детском саду сейчас проходит обработка.

У повара детского сада в Петербурге обнаружили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Инцидент произошел в детском саду №11 Выборгского района. Как оказалось, женщина заболела еще летом 2018 года, но вначале врачи диагностировали у нее пневмонию. Позже медики выяснили, что это открытая форма туберкулеза. 

В данный момент остальные сотрудники детского сада проходят медицинскую проверку. Во всех помещениях детского сада проведена дезинфекция силами Санкт-Петербургской дезинфекционной станции.

На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено. Во всех помещениях детского сада проведена дезинфекция силами Санкт-Петербургской дезинфекционной станции

отмечают в Роспотребнадзоре

В данный момент сотрудница находится в диспансере.

Ранее мы сообщали о том, что членам банды, в которую входили оперативник и адвокат, вынесли приговор.

Фото:pixabay

Теги: детский сад, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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