Членам банды, в которую входили оперативник и адвокат, вынесли приговор

Преступники жестоко избивали своих жертв и присваивали себе их имущество.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении членов преступной группировки, которые похищали, калечили и убивали людей, а затем получали права на объекты недвижимости пострадавших. Злоумышленники получили от 3 до 18 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого режима.

По версии следствия, организатор Ахмедудин Сахратулаев собрал банду не позднее 1 апреля 2010 года, она просуществовала до 19 апреля 2016 года. Ее участниками стали Сергей Орлов, Борис Клементов, Игорь Тихомиров, Светлана Боева и бывший старший оперуполномоченный 15-го отдела ОРЧ 5 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Евгений Попов.

Часть преступлений была совершена ими в отношении социально незащищенных граждан. Все подсудимые, кроме Боевой, отрицали свою вину. Так, например, Боева, Тихомиров и иное лицо, путем обмана, подделки документов и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество - 18/30 долей квартиры дома 33 по проспекту Маршала Жукова стоимостью не менее 1 600 000 рублей. Однако банк отказал афестиам в выдаче кредита по поддельным документам.

Сахратулаев и Попов получили 18 лет лишения свободы, Борис Клементов - 16 лет, а Сергей Орлов – 12. Игорь Тихомиров получил 6 лет в колонии общего режима. Светлане Боевой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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