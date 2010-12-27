Трое узбеков изнасиловали соотечественницу в Сосновом Бору

Следователи задержали мужчин в возрасте 20-ти, 77-и и 44-х лет.

В четверг, 29 августа, следователи Ленобласти задержали в Сосновом Бору трех граждан Узбекистана, которые изнасиловали 31-летнюю соотечественницу. По предварительным данным, они надругались над женщиной в ночь с 23 на 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области.

Преступников поймали в ходе совместной операции с оперативниками территориального ОМВД. Среди задержанных оказались мужчины в возрасте 20-ти, 77-и и 44-х лет. На данный момент следователи продолжают устанавливать подробности происшествия, для этого назначен ряд судебных экспертиз. По итогу для злоумышленников изберут меру пресечения по статье за изнасилование, совершенное группой лиц.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что иранского студента заподозрили в изнасиловании третьекурсницы на Монетной улице.

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