Иранского студента заподозрили в изнасиловании третьекурсницы на Монетной улице

По предварительным данным, он надругался над 22-летней девушкой в общежитии Первого Петербургского государственного университета им. Павлова.

Во вторник, 27 августа, в Петроградском районе изнасиловали 22-летнюю студентку Первого Петербургского государственного университета им. Павлова. По предварительным данным, над ней надругались в комнате общежития на Большой Монетной улице. Полиция задержала подозреваемого 23-летнего гражданина Ирана. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшая девушка учится на третьем курсе указанного ВУЗа. Подозреваемый насильник только что в него поступил и должен был начать обучение в сентябре. Правоохранители взяли иностранца под стражу на двое суток и изъяли с места преступления использованный презерватив. Также возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербурженка лишилась 50 тысяч рублей, чтобы снять порчу.

Фото: Pixabay