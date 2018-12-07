Петербурженка лишилась 50 тысяч рублей, чтобы снять порчу

Чтобы доказать, что на девушке есть порча, незнакомка разбила перед ней тухлое яйцо.

Девушка лишилась 51 тысячи рублей после того, как с нее сняли "порчу". Инцидент во Фрунзенском районе произошел 28 августа, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В среду 22-летнюю администратора стоматологической клиники остановила неизвестная женщина средних лет на Малой Балканской улице. Она спросила, как пройти к роддому, а затем заявила о том, что на молодой девушке "лежит порча". Женщина отвела ее в сквер на улице Ярослава Гашека, где разбила яйцо, оказавшееся черным. За то, чтобы избавиться от "порчи" нужно было заплатить 30 тыс. рублей, а также отдать драгоценности. После того, как мошенница положила все вещи в пакет, она скрылась с места.

После возвращения домой пострадавшая поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 51 тыс. рублей.

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