Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой

Мужчину поймали еще в мае 2019, но тогда было неизвестно, что он может быть причастен к краже.

Правоохранители нашли подозреваемого в квартирной краже мамы Ольги Бузовой. Оказалось, что злоумышленник был задержан еще в мае 2019, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Весной 37-летнего уроженца сопредельного государства задержали по подозрению в похищении имущества на 250 тыс. рублей из квартиры на Большой Пушкарской улице.

Удалось установить, что мужчина также вынес около 6 млн из квартиры на набережной реки Карповки. Жертвой "профессионального вора" стала мама певицы. Это произошло в августе 2018 года.

Также злоумышленник подозревается в квартирной краже на Кронверкском проспекте. Иностранный гражданин находится под стражей.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что мама Ольги Бузовой заступилась за дочь-"блокадницу".

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