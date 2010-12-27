Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой

Правоохранители нашли подозреваемого в квартирной краже мамы Ольги Бузовой. Оказалось, что злоумышленник был задержан еще в мае 2019, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Весной 37-летнего уроженца сопредельного государства задержали по подозрению в похищении имущества на 250 тыс. рублей из квартиры на Большой Пушкарской улице.
Удалось установить, что мужчина также вынес около 6 млн из квартиры на набережной реки Карповки. Жертвой "профессионального вора" стала мама певицы. Это произошло в августе 2018 года.
Также злоумышленник подозревается в квартирной краже на Кронверкском проспекте. Иностранный гражданин находится под стражей.
Ранее Piter.TV cообщил о том, что мама Ольги Бузовой заступилась за дочь-"блокадницу".
Фото: соцсети
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