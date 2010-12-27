Мама Ольги Бузовой заступилась за дочь-"блокадницу"

По словам Ирины Бузовой, Ольге могли передаться гены бабушки, которая пережила блокаду.

Мама певицы Ольги Бузовой заявила, что нет ничего такого в том, что ее дочь назвала себя блокадницей. Женщина удивилась, что безобидная фраза Ольги на видео в социальных сетях вызвала такой общественный резонанс, рассказало издание "78.ru".

"Бабушка была блокадницей, и мы с папой всю жизнь облизывали тарелки. Папа еще шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого?", - удивилась Ирина Бузова.

По словам матери, певица никого не хотела обидеть, а просто повторила шутку деда. Ирина отметила, что многие относятся к Ольге предвзято и "видят в меру своей испорченности". Родственница звезды также упомянула концерт Дженифер Лопес, который прошел в Петербурге в минувшие выходные. Бузова-старшая заметила, что 50-летнюю Джей Ло в "трусах" никто не осуждает, зато 33-летней Ольге всегда указывают на ее откровенные наряды.

Напомним, 13 августа, Intagram-дива опубликовала видео, на котором облизала тарелку, а затем назвала себя "блокадницей". Многие пользователи негативно отреагировали на фразу певицу. В том числе своим мнением с Piter.TV поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Фото: соцсети