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Виталий Милонов прокомментировал "блокадную" публикацию Ольги Бузовой

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Видео, на котором певица называет себя блокадницей, появилось в Сети 13 августа.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал Piter.TV видео, на котором Ольга Бузова называет себя блокадницей. По словам парламентария, в сети появляется много видео, где Ольга Бузова называется дурой, поэтому обращать внимания на заявления девушки не стоит.

"Я не могу осуждать Бузову, потому что отсутствие серого вещества в ее голове не позволяет мне сделать вывод о том, что она это говорит осознанно. Не судите девочку строго, она говорит, как умеет",

- сказал Милонов.

При этом депутат отметил, что Ольга Бузова отлично справляется с тем, чтобы "открывать рот" и "бегать по сцене в трусах".

Ранее Piter.TV поделился оригинальной публикацией, на которой поп-певица облизала тарелку.

Видео: Ольга Бузова / Instagram 

Теги: бузова блокадница, виталий милонов, ольга бузова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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