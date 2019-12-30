Умер врач-онколог Андрей Павленко. Он боролся с раком и давал надежду людям

Специалист больше года боролся с раком желудка.

Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января. Об этом сообщило издание "Такие дела", ссылаясь на его супругу Анну.

Мужчина работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге. В 2018 году у него диагностировали рак желудка. С того момента он завел на YouTube канал, где рассказывал о течении болезни и методах борьбы. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.

В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна рассказала о прощальном письме мужа. Женщина заявила, что два месяца назад окончательно стало понятно, что болезнь не победить.

"Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему", - отметила она.

Видео: YouTube / Такие Дела