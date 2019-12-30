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Хирург Андрей Павленко оставил видеозавещание

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Теперь именем врача будет называться грант.

В день смерти врача Андрея Павленко опубликовано обращение специалиста. В нем он рассказал о создании грантов медиапроектам, сообщающим об онкозаболеваниях. Половина  средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, а вторая уйдет на грантовый комитет, производящий материалы о борьбе с онкологией.

Ранее стало известно, что хирург, который боролся с раком, погиб в битве с недугом.  Андрей Павленко опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

Жена хирурга Анна Павленко рассказала о прощальном письме мужа. Женщина заявила, что два месяца назад окончательно стало понятно, что болезнь не победить.

Видео: Такие дела / YouTube

Теги: видео, врач, павленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество, Здоровье,

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