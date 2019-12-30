Жена онколога Павленко рассказала о прощальном письме мужа

Анна заявила, что два месяца назад окончательно стало понятно, что болезнь не победить.

Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна в интервью МК.ru рассказала о прощальном письме мужа. Женщина заявила, что два месяца назад окончательно стало понятно, что болезнь не победить.

"Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему", - отметила Анна.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко борется с раком желудка с марта 2018 года. Он завел на YouTube канал, на котором рассказывал о течении болезни.

В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить. Отметим, что Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.

Видео: YouTube / Такие Дела