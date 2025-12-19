Петербург стал лидером по числу президентских грантов

По итогам первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов 81 общественная инициатива из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.
По количеству проектов-победителей Петербург вошёл в число регионов-лидеров. Глава города подчеркнул, что за этими цифрами — важная работа некоммерческих организаций, которые поддерживают участников специальной военной операции, их семьи, помогают людям в трудных ситуациях, защищают животных и природу, сохраняют историческую память.
Наше некоммерческое сообщество — одно из самых сильных в стране. Мы гордимся и всегда поддержим новые инициативы.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Следующий конкурс Фонда президентских грантов стартует 2 февраля. Приём заявок от некоммерческих организаций продлится до 16 марта 2026 года.
Ранее Piter.TV сообщал, что треть всех российских беспилотников выпускается в Петербурге.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все