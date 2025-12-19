Петербург стал лидером по числу президентских грантов

Гранты выделены на поддержку участников СВО, семей, защиту животных и сохранение исторической памяти.

По итогам первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов 81 общественная инициатива из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

По количеству проектов-победителей Петербург вошёл в число регионов-лидеров. Глава города подчеркнул, что за этими цифрами — важная работа некоммерческих организаций, которые поддерживают участников специальной военной операции, их семьи, помогают людям в трудных ситуациях, защищают животных и природу, сохраняют историческую память.

Наше некоммерческое сообщество — одно из самых сильных в стране. Мы гордимся и всегда поддержим новые инициативы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Следующий конкурс Фонда президентских грантов стартует 2 февраля. Приём заявок от некоммерческих организаций продлится до 16 марта 2026 года.

Фото: pxhere