В Москве определили победителей президентских грантов в сфере культуры: мнение эскпертов

В общей сложности за 2022 год пройдёт 6 конкурсов с участниками из всех 85 субъектов России, а также ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины.

В российской столице утверждены списки проектов, которые победили в конкурсе на предоставление президентских грантов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Как сообщили на Telegram-канале "Мейстер", лучших определили в координационном комитете президентского фонда культурных инициатив.

Первый заместитель руководителя АП страны Сергей Кириенко Сергей Кириенко подчеркнул, что в 2022 году пройдёт 6 подобных конкурсов, участниками которых станут представители всех субъектов РФ а также ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины. На данном этапе одобрение получили 905 проектов. Фонд профинансирует их почти на 2,9 млрд рублей. Общий объем финансирования составит 9 млрд.

Авторы поста заключили, что задача конкурсов заключается не в поддержке разовых событий, а в создании долгоиграющих инициатив, меняющих культурную среду и сообщество в регионах в самых разных отраслях. По мнению телеграмеров, позитивные изменения ждут театр, кино, и детские школы искусства.

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Фото: Pxhere