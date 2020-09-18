Эксперты прокомментировали заперт Минпросвещения на использование мобильного телефона в школах

Накануне Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах страны. Инициативу прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты отметили, что подобное нововведение ожидали еще 10 лет назад. Оно уже было введено в обиход некоторых частных школ, но на муниципальном уровне долгое время не продвигалось.
Телеграмеры добавляют, что пока госучреждения не готовы полноценно обеспечить данный запрет с точки зрения организации. Наиболее логичным вариантом видится сдача смартфонов на хранение во время урока, однако для этого необходимо выработать достаточный уровень доверия учеников к учителям и наоборот.
Скорее всего технология пойдет по второму пути – шкафы с ящиками, ключи у учеников, дубликаты у завуча или завхоза школы на случай потери, и к следующему учебному году будет отработана.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер"
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Фото: Pxhere
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