Эксперты прокомментировали введение бессрочной сельской ипотеки в РФ

Как отметили на Telegram-канале "Мейстер", в стране растёт внимание к строительству малоэтажного жилья.

Правительство РФ решило сделать бессрочной льготную сельскую ипотеку под 3%. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Среда для жизни" в Тамбове. Инициативу прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Мишустин подчеркнул, что более 50% граждан страны стремятся к улучшению жилищных условий. По мнению авторов поста, одним из эффективных инструментов со стороны федеральных властей для этого станет развитие частного индивидуального строительства. Особенно широкое развитие этот вопрос получил во время пандемии, когда концентрация населения в мегаполисах стала падать, подчеркнули телеграмеры. Кроме того, по некоторым данным строительство частного жилья может положительно сказаться на демографической ситуации.

То, что программа сельской ипотеки, стартовавшая в 2020 году, вначале была дополнительно профинансирована, а теперь и вообще стала бессрочной, показывает высокую оценку ее успешности со страны правительства. Telgeram-канал "Мейстер"

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